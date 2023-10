Inghilterra, tris all'Italia: Bellingham e Kane travolgono Spalletti

17 ottobre 2023 a

a

a

Troppa Inghilterra, troppo Kane, troppo Bellingham per l'Italia di Spalletti: a Wemblei finisce 3-1 per i padroni di casa, che conquistano così matematicamente la qualificazione ai prossimi Europei 2024. Per la nostra Nazionale, invece, si fa molto dura, visto il contemporaneo successo dell'Ucraina su Malta.

Sono l'esperto bomber del Bayern di Monaco e lo straordinario baby prodigio del Real Madrid a stroncare le speranze di impresa degli azzurri, che partono fortissimo pur senza Tonali e Zaniolo (e con il fardello dello scandalo scommesse sul groppone). El Shaarawy brilla e innesca l'azione che porta al gol di Scamacca al 15', bravo a insaccare sottomisura un cross di Di Lorenzo dalla destra "lisciato" da Frattesi in area. Al 23' ancora il bomber dell'Atalanta sfiora il gol con un gran sinistro dal limite. Al primo errore difensivo, però, Bellingham punisce: al 28' vince un rimpallo e si fionda verso Donnarumma, Di Lorenzo entra in ritardo ed è rigore, confermato dal Var. Dal dischetto, Kane non sbaglia.

Tutti in cerchio, poi l'urlo: calcioscommesse, l'orgoglio italiano di Gigi Buffon |

Il primo tempo è equilibrato, ma nella ripresa l'Italia perde le distanze e la tenuta psicofisica, mentre gli inglesi salgono di tono. Al 57' è ancora Bellingham a spaccare la difesa azzurra allargando poi a Rashford: l'attaccante del Manchester United entra in area e dopo un paio di finte infila sul secondo palo di potenza e precisione. Gran gol a suggello di una superiorità totale dei Leoni, che la chiudono al 77' in contropiede ancora con Kane, a tu per tu con Donnarumma. Nella classifica del Gruppo C, Inghilterra a quota 16 punti davanti all'Ucraina seconda a 13, mentre l'Italia è terza a 10 punti ma con una gara in meno rispetto ai gialloblu.