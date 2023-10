Calcioscommesse, la foto di Allegri al Casinò: "Su cosa scommetteva", accusa pesante

19 ottobre 2023 a

L’ultimo “scoop” di Fabrizio Corona su Massimiliano Allegri conferma l’impressione che abbia finito le cartucce e stia sparando falsità per rimanere rilevante. Dopo aver indovinato il coinvolgimento di Fagioli e Tonali nello scandalo del calcioscommesse, l’ex re dei paparazzi ha preso diverse cantonate, o comunque ha dato per certe alcune informazioni senza avere lo straccio di una prova. Quanto mostrato sull’allenatore della Juventus non comprende nulla di illegale: la foto in cui Allegri gioca al Casinò è innocua, con il toscano che non ha mai nascosto la sua passione per il gioco.

La fonte di Corona ha però avanzato dei sospetti pesanti: “Giocava tantissimo. Anzi, una volta ha vinto 30mila euro e ha dato 3mila euro a una persona al suo fianco dicendo: ‘Tieni, questa è per la bolletta (ovvero la scommessa da giocare, ndr)’. Il suo amico gli ha giocato la schedina e Allegri gli ha dato 3mila euro per coprire il costo. Puntava tanto sulla Serie B dal Casinò, la guardava dal cellulare. Sono sicuro”. Parole che però non sono accompagnate da alcuna prova, se non dalla foto di Allegri al tavolo da gioco: quindi con ogni probabilità si tratta di un altro tentativo di gettare fumo e creare scandalo.

Intanto la Juventus ha rilasciato una nota su Fagioli, che è stato squalificato per sette mesi. Il club bianconero non lo lascerà da solo nel percorso che dovrà intraprendere per risolvere la sua dipendenza. La Juve è pronta a fornirgli “l necessario supporto nello svolgimento del piano terapeutico indicato e, come espressamente previsto nell'accordo, collaborando con la Federazione anche per individuare i cicli di incontro previsti”. Inoltre il club è convinto che Fagioli “affronterà con grande senso di responsabilità il percorso terapeutico e formativo e, una volta scontata la squalifica, potrà tornare a competere con la dovuta serenità”.