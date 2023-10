Il guardalinee entra in campo: fallo killer sull'attaccante

21 ottobre 2023 a

Lo scorso 14 ottobre si stava disputando una partita della Sunday League, la competizione calcistica delle associazioni amatoriali che si svolgono la domenica anziché il più consueto sabato. Sul terreno di gioco si stavano sfidando AMG Ballerz e Welling Town Reserves. Ma, più che i calciatori delle due formazioni in campo, ad attirare l'attenzione del pubblico e dei social è stato un membro della squadra arbitrale. Uno dei due guardalinee, infatti, si è preso la scena, compiendo uno di quei gesti che a un assistente di gara non dovrebbe essere consentito.

L'assistente dell'arbitro Debodun Osekita, di sua iniziativa, è entrato in campo a gara in corso. Ed è intervenuto su un giocatore nel bel mezzo di un'azione offensiva, falciandolo come se fosse un difensore d'altri tempi. Un episodio davvero surreale, visto che il giovane col numero 16 si stava involando sulla fascia destra. Nessuno, infatti, si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi di fronte a un momento del genere: uno dei tre arbitri che interviene per bloccare un'azione di gioco. I compagni di squadra del calciatore che aveva subito l'intervento del guardalinee si sono riversati in campo per protestare veementemente con l'arbitro. E il suo assistente è stato immediatamente redarguito.

Poche ore dopo il triplice fischio, Osekita ha spiegato di aver interpretato male la situazione e di aver pensato che l'arbitro avesse fischiato per un chiaro fallo. Il suo intervento, infatti, doveva aiutare a fermare il gioco, ma non è andata così. Voleva essere d'aiuto ma ha aggravato la situazione.