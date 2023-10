Sandro Tonali, soldi: si mette malissimo, filtrano brutte voci

21 ottobre 2023 a

Il Newcastle ha deciso di concedere una sorta di passerella a Sandro Tonali, prima della squalifica che lo terrà lontano dai campi per un po’ di tempo. Il centrocampista è invischiato nell’inchiesta sul calcioscommesse ed è atteso all’inizio della prossima settimana in procura federale per il patteggiamento: se Nicolò Fagioli è stato punito con 5 mesi di squalifica, Tonali potrebbe essere raggiunto da un provvedimento più severo, avendo ammesso le scommesse anche sul Milan.

Il centrocampista della Nazionale è atteso da un lungo percorso per liberarsi dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, con il Newcastle che è pronto a supportarlo. Anche se magari il club inglese non sarà proprio felicissimo di perdere un calciatore sul quale hanno investito oltre 70 milioni di euro soltanto qualche mese fa. Tonali potrebbe saltare anche l’Europeo 2024 a causa della squalifica, oltre al fatto che potrebbe rimanere senza stipendio. Se la Juve ha deciso di non toccare l’ingaggio di Fagioli, diverso è il discorso per il Newcastle: il contratto prevede che in un caso del genere a Tonali non spettino gli 8 milioni più bonus per i quali ha firmato. Inoltre non è escluso che possa essere costretto ad allenarsi a parte, almeno per qualche mese.

Non resta che attendere i dettagli del patteggiamento, intanto Tonali potrà godersi un’ultima partita da titolare contro il Crystal Palace. L’allenatore Howe ha confermato la sua presenza: “Incoraggio tutti i nostri tifosi a mostrare a Sandro il loro amore, perché è quello di cui ha bisogno in questo momento. Sandro è un giovane in un momento difficile: adora il calcio, è assolutamente devastato. Sta facendo i conti con tante cose in questo momento: per quello che lo vedo io, qualche ora al giorno, lo sta gestendo molto bene. Ma sono sicuro che sotto la superficie c’è molto di più”.