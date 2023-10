Milan, bomba su Leao prima della Juve: "Con me non gioca. Se nasci così..."

22 ottobre 2023 a

Che bomba su Rafa Leao a poche ore dal big match di San Siro tra Milan e Juventus, partita di cartello di questa sera, domenica 22 ottobre. Ad aprire il fuoco sul talento portoghese è niente meno che Arrigo Sacchi, storico mister rossonero, il quale forse esagera. In che modo? Presto detto: bocciando senza appello il 24enne Leao.

Già, da molti il portoghese è considerato tra i migliori giocatori del campionato. Ma, evidentemente, non da Arrigo Sacchi. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Ct della Nazionale è tranchant: "Leao con me non giocherebbe. Io prima di prendere un giocatore guardavo molto la persona. E se non nasci con un certo temperamento, è difficile acquisirlo. Leao avrebbe tanto, tantissimo, e credo sia assolutamente un bravo ragazzo. Nel calcio però si gioca in undici, tutti devono correre e avere una posizione sul campo. Da noi correvano tutti", picchia durissimo Arrigo Sacchi.

Un giudizio forse troppo severo: davvero, con Sacchi, Leao non avrebbe trovato spazio? Francamente difficile immaginarlo. Per inciso, Stefano Pioli, mister del Milan, la pensa in modo diametralmente opposto: "Io ho sempre pensato che Rafa è un giocatore, un ragazzo contento di avere un allenatore come me e adesso lo penso ancora di più". Già, con Pioli, in panchina Leao non ci finirà mai.