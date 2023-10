Sandro Tonali, scene pazzesche in campo prima della squalifica: a fine partita...

22 ottobre 2023 a

Una partita strana, allucinante per certi versi, per Sandro Tonali, sceso in campo sabato col Newcastle contro il Crystal Palace, una netta vittoria per 4-0. Ma per il centrocampista, 23 anni, potrebbe essere l'ultima partita prima del lungo e inevitabile stop per il caso-calcioscommesse. L'ex Milan, per inciso, è entrato in campo a metà del secondo tempo al posto Bruno Guimaraes.

E a fine partita, le scena vista in campo è stata pazzesca: il terzo tempo è stato quasi interamente dedicato a lui, un abbraccio di compagni e pubblico a cui Tonali si è prestato e abbandonato in modo totale.

Calcioscommesse, Tonali smentisce Fagioli: cos'ha detto al procuratore federale

Già prima dell'inizio della partita, i tifosi del Newcastle hanno intonato il coro, in italiano, "forza Tonali". Ma come detto le scene più toccanti si sono viste dopo il triplice fischio: tutta la quadra e il tecnico Howe hanno messo Tonali davanti a tutta la squadra per il giro d'onore. Risultato? Un clamoroso bagno d'affetto sotto il Gallowgate End. Un tributo, per certi versi, anche inatteso. Ma Tonali ha già completamente conquistato il cuore dei tifosi del Newcastle. Una scena ad altissimo impatto emotivo, con il centrocampista azzurro vicinissimo alle lacrime. Già, perché come ha ricordato poi Howe nelle interviste post-partita, "la parte più difficile per lui deve ancora venire, qualsiasi cosa accada". E cosa accadrà, lo scopriremo nei prossimi giorni.