Milan, stravolta la difesa: 20 milioni per il nuovo colpo, chi arriva

23 ottobre 2023 a

a

a

Quella di ieri, domenica 22 ottobre, è stata una serata amara per il Milan. I rossoneri, complice uno sciagurato fallo da ultimo uomo commesso da Malick Thiaw su Moise Kean, hanno giocato per più di 50 minuti in inferiorità numerica. E nemmeno le super parate di un ottimo Antonio Mirante sono riuscite a evitare la seconda sconfitta in campionato per i ragazzi di Stefano Pioli. Ora la classifica è nuovamente cambiata: l'Inter è tornata in vetta, a solo una lunghezza di distanza dai cugini milanisti. Ma siamo soltanto alla nona giornata di Serie A: c'è tutto il tempo per ribaltare la situazione.

Uno dei reparti dove il Milan, la scorsa estate, non ha voluto mettere più di tanto le mani è la difesa. Il pacchetto di centrali, a oggi, è assolutamente affidabile e ricco. Mister Pioli può contare sulla presenza di calciatori del calibro di Tomori, Thiaw, Kjaer, Kalulu, oltre all’ultimo arrivato Pellegrino. Giocatori sia di esperienza che di prospettiva, che rendono il reparto ben composto e prestigioso. Ma in futuro non è detto che le cose non possano cambiare, con alcune variazioni che sconvolgerebbero l’equilibrio della retroguardia.

Colpaccio Allegri: rosso a Thiaw e Locatelli-gol, la Juve gela il Milan

Nel caso in cui dovessero arrivare offerte irrinunciabili per i centrali difensivi rossoneri, la società avrebbe già pronto un sostituto di tutto rispetto: Nikola Milenkovic. Il serbo veste ormai dal 2017 la maglia della Fiorentina, anche se non ha mai nascosta il desiderio di giocare in una big del calcio europeo. Ma è sempre rimasto a Firenze per mancanza di proposte vere e proprie. E, con un investimento di circa 20 milioni di euro, potrebbe diventare il nuovo difensore alla corte di Pioli.