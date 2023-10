Europa League, la Roma piega lo Slavia Praga: gol di Bove e Lukaku

26 ottobre 2023 a

La Roma supera 2-0 all'Olimpico lo Slavia Praga nella gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League e resta a punteggio pieno, salendo a 9 punti, a +3 sulla squadra ceca. I giallorossi indirizzano il match nel primo quarto d'ora grazie al gol lampo di Bove dopo un minuto di gioco, con uno splendido tiro all'angolino da fuori area, e al siluro di Lukaku al 17' su assist di El Shaarawy.

Durante tutta la giornata il clima a Roma è stato incandescente. A poche ore dalla sfida in programma allo stadio Olimpico si sono verificati scontri in pieno a centro a Roma tra tifosi giunti nella capitale dalla Repubblica Ceca e la polizia. Nel pomeriggio su via Cavour davanti al commissariato tre agenti sono stato aggrediti e feriti da un gruppo di tifosi che prima si erano dati appuntamento a largo Corrado Ricci.