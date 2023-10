Milan, "il nuovo bomber": pronti 40 milioni, Giroud e Jovic fatti fuori?

27 ottobre 2023 a

a

a

Ventisei gol nella scorsa stagione, già 13 in questa. Jonathan David sta segnando tanto con la maglia del Lilla e il Milan, da tempo, è sulle sue tracce. I rossoneri stanno pensando a lui dato che faticano a trovare i gol davanti. Pioli al centro dell’attacco sta contando solo sul povero Oliver Giroud, che di anni ne ha 37 ed è uscito acciaccato dalla sfida contro il Psg.

Un tantino eccessivo, ma purtroppo necessario se le alternative faticano a trovare il gol o sono al momento infortunate: Okafor è rimasto a Milano per un affaticamento e non è stato quindi convocato per la Champions, Luka Jovic si è fermato durante il riscaldamento e per fortuna dei milanisti ha riscontrato solo un affaticamento (sarà comunque in forte dubbio contro il Napoli domenica sera al Maradona).

"Presuntuosi, da allenatore faccio una domanda...": Fabio Capello demolisce Stefano Pioli

David, ci vogliono 40 milioni: il Milan ci prova a gennaio

Il Milan ha messo gli occhi da tempo su David (vecchio pallino del d.g. bianconero Cristiano Giuntoli) e vuole accelerare per bloccarlo a gennaio, come riportano sia Il Giorno e La Gazzetta dello Sport, nel tentativo di sbaragliare la concorrenza. Su di lui pesa un cartellino di 40 milioni, tanti, ma va ricordato che il giocatore è in scadenza nel 2025 e che quindi, inevitabilmente, il Lilla dovrà abbassare le proprie pretese con il passare dei mesi. Cosa che è già stata fatta, dato che negli scorsi mesi il cartellino era di 60 milioni.

Sandro Tonali, Milan in enormi guai: la minaccia del Newcastle ai rossoneri

David stella anche col Canada insieme all’amico Davies

Il duo Moncada-Furlani fiuta l’affare per il calesse 2000, canadese stella della sua nazionale insieme all’amico Alphonso Davies. Nel suo palmarès al momento ci sono un titolo francese, una Supercoppa di Francia e qualche premio da capocannoniere. Ma il bomber del Lille vuole molto di più, e non si accontenta solo dei tanti gol già segnati.