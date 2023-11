Sainz, "la vogliamo buttare?": caos-Ferrari, il problema nascosto in Brasile

07 novembre 2023 a

Per la Ferrari quello di Interlagos è un weekend da dimenticare. Uno dei tanti di una stagione da concludere il più in fretta possibile. Il guasto al sistema della SF-23 di Charles Leclerc ha mandato in bloccaggio le ruote e fatto finire il monegasco contro le barriere nel giro di protezione. Per Carlos Sainz una prova invece incolore, chiusa con il 6° posto finale. Se il monegasco ha invocato la sfiga dopo il botto, lo spagnolo durante il Gran Premio si è lamentato della frizione con il suo ingegnere di pista, Riccardo Adami. Un problema che il madrileno ha fatto presente dopo la prima partenza, in cui ha perso due posizioni: "Mi auguro che butteremo questa frizione non appena tornati a Maranello!”, ha tuonato.

Sainz: “Frizione difettosa, sono deluso perché ci è costato punti”

Dopo essersi lamentato, Adami ha detto a Sainz che ne avrebbero parlato dopo la gara. Al termine della corsa, lo spagnolo ha cos’ commentato: “La frizione ha funzionato male, come nella Sprint e come in tutte le partenze che ho fatto in questo fine settimana — el sue parole — Sono molto deluso perché ovviamente ci è costato dei punti nel corso del weekend. Abbiamo avuto un problema che si è verificato sin dall'inizio delle prove libere e non siamo mai riusciti a metterla a punto e ad adattarla alla pista. Abbiamo faticato molto nella partenza ed è un vero peccato. Probabilmente avremmo lottato con Stroll”. Alla fine un sesto posto finale, ora i GP di Las Vegas e Abu Dhabi, poi la chiusura di una stagione più tormentata che mai per la Rossa.