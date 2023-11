Milan, "blitz" a Madrid: un colpaccio "Blancos" per Stefano Pioli?

09 novembre 2023 a

Difensore cercasi. È questo l’imperativo del Milan di Stefano Pioli, colpito da frequenti infortuni, 19 da inizio stagione, e che ha la propria retroguardia contata: a Napoli Kalulu (operato al tendine del retto femorale sinistro e fuori quattro mesi) e Pellegrini (frattura composta alla caviglia) sono usciti con i cerotti, Kjaer anche è in condizioni deficitarie. I nomi già fatti sul mercato solo quelli di Kelly del Bournemouth, Kōnstantinos Koulierakīs del Paok e Maxime Estève del Montpellier. Piace anche Scalvini dell’Atalanta, che fino a gennaio comunque non si muoverà.

Milan, Nacho colpo a parametro zero? C’è da convincere Redbird…

Ora, però, secondo Calcio Style, l’obiettivo del duo Massara-Moncada, ma per l’estate, è un terzino del Real Madrid: Nacho Fernandez. Un profilo in contrasto con la politica rossonera di valorizzazione dei giovani, dato che lo spagnolo di anni ne ha 33. In estate saluterà i Blancos dopo essere rimasto in squadra a Madrid dal 2011. Un colpo che si rivelerebbe dunque a parametro zero e che rappresenterebbe un rinforzo ideale per i rossoneri. Nacho è infatti capace di giocare sia a destra che a sinistra come terzino. Nonostante sia un difensore, è molto abile a proporsi in avanti avendo un tiro piuttosto preciso. Resta però da convincere saranno la proprietà Redbird, la quale ha in mente altri profili più giovani e futuribili.

Milan, piace anche il centrocampista Ouédraogo: derby con l’Inter?

Ma non solo, secondo La Gazzetta dello Sport il Milan ha messo gli occhi su Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04 che piace però anche all'Inter. Si prospetta dunque un nuovo derby di mercato, anche se le due milanesi dovranno stare molto attente alla concorrenza che arriva dalla Germania, in particolare di Lipsia e Bayern Monaco, e dall'Inghilterra.