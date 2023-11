Bobo Tv, Adani contro Vieri: "Allora dimmi come mai"

10 novembre 2023 a

Non accennano a scemare le polemiche sulla Bobo Tv, rigorosamente sociale. E anzi è Daniele Adani, ormai ex spalla (e forse pure ex amico) del padrone di casa delle live pallonare su Twitch, Christian Vieri, a pubblicare su Instagram un brevissimo, sibillino video in cui sembra scaricare un bel po' di veleno sull'ex bomber di Juventus, Inter e Nazionale.

"Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita", aveva spiegato qualche giorno fa Vieri raggiunto da Striscia la notizia per ricevere (controvoglia) il canonico Tapiro d'Oro. Bobo ha fatto riferimento a uno sfilacciamento dei rapporti professionali e umani, senza scendere nei dettagli e respingendo con forza le voci su presunti dissidi legati a "problemi di soldi". Ne aveva parlato Fabrizio Corona e Vieri definisce addirittura "maiali" chi ha messo in giro indiscrezioni di quel tipo, senza fare nomi.

Adani, che fin qui proprio come Antonio Cassano e Nicola Ventola aveva evitato di fare la guerra a Vieri, stando sempre sul vago a chi chiedeva una sua versione dei fatti, questa volta sembra essersela legata al dito. Pochi secondi, per lanciare un messaggio a Vieri, pare: "Se era giusto cambiare, perché nessuno sapeva? Viva il futbol!".

Primo indizio: la rottura sarebbe stata decisione unilaterale di Vieri. Che a una settimana dall'annuncio a sorpresa del ribaltone, ha già trovato i sostituti di Lele, FantAntonio e Nick: sono Adriano, l'ex Imperatore brasiliano suo compagno di squadra all'Inter 20 anni fa, l'ex juventino Mark Iuliano, Nicola Amoruso (con cui ha fatto coppia in attacco alla Juve nel 1996/97) e l'idolo di Livorno, Brescia e Bologna Alino Diamanti.