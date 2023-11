Bobo Tv, Adani sfida Vieri: "Verità o servilismo?", nuovo progetto

11 novembre 2023 a

Chiamatela la "anti-Bobo Tv". Per ora non c'è nulla di certo, ma di sicuro Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola difficilmente resteranno con le mani in mano dopo essere stati brutalmente fatti fuori, dal giorno alla notte, dall'amico (ex?) Christian Vieri.

Una settimana fa, l'ex bomber di Juventus, Inter e Nazionale ha sorpreso tutti gli appassionati che seguivano il programma live su Twitch presentandosi da solo in diretta, annunciando il cambio di format e l'addio agli storici compagni di viaggio, protagonisti di siparietti, battute, litigi e interviste. Uno spazio molto amato dai tifosi sui social, che potrebbe però presto trovare una nuova "casa".

Vieri, nel frattempo, non ha mai voluto dare una spiegazione chiara a quanto accaduto, e quindi la rottura è sempre rimasta in un limbo di sussurri e non detto. Il nuovo format però, realizzato in collaborazione la Lega Serie A, prevede la sostituzione di Adani, Cassano e Ventola con l'Imperatore Adriano, Iuliano, Nick Amoruso e Alino Diamanti.

Sarebbe stata proprio la partnership con il canale ufficiale della Lega del calcio italiano, un progetto non condiviso e trattato solo da Vieri, a scatenare lo scontro tra Bobo da una parte e Lele, FantAntonio e Nick dall'altra. "State tranquilli perché dove saremo noi ci sarà approfondimento analisi, studio, confronto accesso, divisioni nelle vedute, nelle opinioni – spiega lo stesso Adani in un video condiviso sui social -. Ci sarà continuo dibattito ma grande rispetto per il calcio con la massima libertà e nessun patto col sistema". Appunto.

L'ex difensore di Inter, Brescia e Fiorentina poi continua: "A questo proposito volevo chiedere a voi: da che parte vi schierate? Dalla verità o del servilismo". Il dado è tratto, la sfida a Vieri cominciata.