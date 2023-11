Pecco Bagnaia campione del mondo! Disastro-Martin, botto pauroso con Marquez

26 novembre 2023 a

a

a

Pecco Bagnaia è campione del Mondo della MotoGp per la seconda volta consecutiva. Il pilota della Ducati conquista il titolo quando mancano ancora 22 giri dalla fine del Gp di Valencia, ultimo della stagione, per l’uscita di pista del suo contendente lo spagnolo Jorge Martin che si è scontrato con la Honda di Marc Marquez ed è uscito di scena, lasciando il titolo al pilota italiano. Già partiti nei box i festeggiamenti per l’azzurro della Ducati Lenovo. Tutto questo in virtù della caduta del rivale Jorge Martin nel corso del sesto giro del Gran Premio di Valencia, mentre stava provando a rimontare dopo un errore ad inizio corsa nel tentativo di superare Pecco per rubargli la prima posizione.

Lo sport insegna che confermarsi è sempre più difficile che vincere e Pecco Bagnaia, al suo secondo titolo consecutivo dopo il trionfo del 2022 a 50 anni dal mito Agostini, lo ha capito sulla propria pelle affidandosi al cuore, la testa, il fisico anche se malandato per arrivare fino in fondo. Il piemontese classe '97, nel primo Mondiale con la gara doppia in ogni Gp, ha dato il meglio di sè, soprattutto a livello mentale nella seconda parte della stagione, quando Jorge 'Martinator' Martin lentamente ma inesorabilmente ha iniziato con la Pramac a 'grattare' punti e assottigliando il vantaggio di Pecco.

"Ho sempre sognato conquistare il titolo vincendo l'ultima gara. Il sabato ci fa sempre penare. Barcellona ha influito un po' troppo sul risultato ma vincere oggi è qualcosa di incredibile". Così a Sky Sport, le prime parole di pecco Bagnaia, campione del mondo per la seconda volta consecutiva in MotoGp. "Non ho visto il cartellone 'Martin out'. Più che altro aveva paura della pressione della gomma. La temperatura è andata su, poi è andata meglio. All'inizio ho provato a stare davanti e spingere. Più di così non potevo chiedere", ha concluso.