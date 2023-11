Vlahovic e Federico Chiesa, rumors: la Juventus ha due grossi problemi

28 novembre 2023 a

Juve-Inter è la partita di Lautaro Martinez, ma anche degli ottimi Federico Chiesa e Susan Vlahovic, decisivi nel gol del momentaneo vantaggio bianconero. L’esterno della Nazionale, reduce dalla doppietta contro la Macedonia del Nord, non segna con Madama dal gol nella sconfitta 4-2 in casa del Sassuolo del 23 settembre, mentre il serbo, prima del gol all’Inter, non lo faceva dalla doppietta alla Lazio del 16 settembre. Il gol alla squadra di Simone Inzaghi gli è valso anche i complimenti social di Jude Bellingham: “Shooter” (cannoniere), ma la questione rinnovo per entrambi i giocatori è ancora sul tavolo dei vertici bianconeri, e non si tratta di una soluzione che risolverà nel breve.

Rinnovo Chiesa, giocatore non tradisce la Juve. Ipotesi prolungamento breve?

L’incisività bianconera dipende proprio da Chiesa e Vlahovic (da 11 gol in 5 giornate a 8 gol in 8 turni, cioè da 2,2 a 1 a giornata). Ma non per tutti sono fonte esclusivamente di ottimismo. Il dt Cristiano Giuntoli e il ds Giovanni Manna, rivela Tuttosport, lavorano duro con gli agenti di entrambi i giocatori Fali Ramadani (Chiesa) e Darko Ristic (Vlahovic) per prolungare i loro contratti, in scadenza il primo nel 2025 e il secondo nel 2026. La questione più urgente è quella relativa all’azzurro, che tra poco più di un anno potrebbe accordarsi per passare gratis a un altro club dalla stagione successiva. Sebbene il giocatore non voglia lasciare la Juve a parametro zero, facendo uno sgarbo “alla Donnarumma”. Nella peggiore delle ipotesi si dovrebbe arrivare almeno a un prolungamento breve, uno o due anni, prima di ridiscutere il contratto.

Rinnovo Vlahovic, troppo alto lo stipendio: Giuntoli vuole spalmare l’ingaggio

Per Vlahovic la situazione è ancor più complicata. Il serbo guadagna 9 milioni netti in questa stagione, che saliranno oltre 10 nella prossima fino a toccare 12,5 nell’ultima: cifre problematiche per la Juventus attuale, alle quali si aggiunge l’ammortamento degli 81 milioni pagati alla Fiorentina nel gennaio 2022. Giuntoli vorrebbe prolungare in modo da spalmare ammortamento e ingaggio, ma quest’ultimo punto richiede un sacrificio da parte del ventitreenne serbo. Che è sì disposto a farlo, ma per per trovare l’accordo ci vorrà del tempo. I prossimi mesi diranno, intanto la dirigenza è al lavoro nella speranza che i due giocatori rendano come adesso in campo.