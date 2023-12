Chiara Ferragni, la lezione di Mourinho: " Con la bocca chiusa"

21 dicembre 2023 a

a

a

Ieri è arrivata anche la stoccata di José Mourinho a Chiara Ferragni, travolta dallo scandalo del pandoro Balocco e delle uova di Pasqua.

L’allenatore della Roma, in visita ai piccoli pazienti della clinica Mater Dei, ha parlato, microfono alla mano, ai presenti lanciando una stilettata all’influencer (senza mai nominarla): «Ringrazio per l’affetto ma io e i miei giocatori non meritiamo applausi. L’applauso è per gli anonimi che fanno beneficenza. Nessuno sa della mia beneficenza. Si fa con la bocca chiusa e il cuore aperto. E come fanno queste persone che meritano grande applauso».

"In modo prepotente": Annalisa Chirico inchioda la Ferragni | Guarda

Quella di ieri è stata la tappa di fine anno del progetto di volontariato "Stronger Together" dedicata agli ospiti dell'associazione Casale Caletto che distribuisce aiuti e pasti caldi alle persone bisognose della zona La Rustica e che ha ospitato una giornata di controlli medici gratuiti nella propria struttura.

"La cosa che mi fa impressione". Ferragni nella bufera, Porro senza freni | Guarda

Un evento organizzato dall'attore Mirko Frezza dell’associazione Casale Caletto, dai medici della Mater Dei e dalla stessa Roma, che ha comunicato la campagna tramite i propri canali ufficiali social. Inoltre è stato possibile offrire alle famiglie presenti visite cardiologiche, visite pediatriche e cinque corsi per imparare a usare il defibrillatore. All'evento erano presenti l'allenatore della Roma Josè Mourinho, appunto, e tutto il suo staff tecnico.