Napoli-Salernitana, incubo per i partenopei: voci impazzite su Mazzarri a fine primo tempo

13 gennaio 2024 a

a

a

La partita è ancora in corso, ampiamente in corso. Siamo soltanto alla fine del primo tempo, ma tanto basta. Già, perché in campo c'è il Napoli campione d'Italia, al Maradona, il suo stadio. E si confronta con la Salernitana, il sentitissimo derby campano. Una Salernitana che, da quando è tornato Walter Sabatini, ha ricominciato a correre. Il Napoli, al contrario, è nel bel mezzo di una stagione disastrosa.

E il disastro, ora, rischia di farsi ancor più profondo e doloroso: 29esimo minuto del primo tempo, ecco che Antonio Candreva mette a segno un gol clamoroso. Il numero 87 riceve fuori dall'area una palla da Bradaric, dunque salta con un dribbling secco e da manuale Politano, poi il tiro a giro verso l'incrocio di destra che batte Gollini. Una rete meravigliosa. E il Napoli ancora una volta in svantaggio. Poi, all'ultimo respiro, il pari su rigore: Candreva realizza l'1-1 al 94esimo.

Ma non basta. Si diceva;: partita ancora in corso, tutto è possibile. Ma tanto è bastato ai tifosi partenopei, o almeno a molti di loro, che si sono letteralmente scatenati sui social, su X in particolare. Già perché il primo tempo è stato comunque pessimo e soprattutto perché il filotto negativo del Napoli di Walter Mazzarri, che ha sostituito in corsa l'esonerato Rudi Garcia, è impressionante: sconfitta per 3-0 col Torino, pari in casa col Monza, sconfitta per 2-0 all'Olimpico contro la Roma e il clamoroso 0-4 subito in casa contro il Frosinone. Insomma, un incubo.

"Chi vince lo scudetto?": la sconcertante risposta di Stefano Pioli fa infuriare i tifosi

Incubo che con la Salernitana, potrebbe peggiorare: la vittoria è l'unico risultato possibile. Dunque, ecco una serie di commenti su X dei tifosi angosciati e infuriati: "Dopo questa partita torna Garcia o viene Cannavaro secondo voi?". Già, perché in caso di ko l'esonero di Walter Mazzarri appare quasi certo, impossibile proseguire di fronte a simili risultati. "Non ricordo neanche più cosa voglia dire esultare per un gol", aggiungeva un altro tifoso sconsolato. "Walter Mazzarri dovrebbe avere un briciolo di dignità e dimettersi dicendo di non essere più all'altezza di allenare", scriveva un terzo. Tre briciole in un oceano di commenti rabbiosi. Di certo c'è che, a fine primo tempo, il destino di Walter Mazzarri appare davvero segnato.