Jannik Sinner, esplode la polemica dopo il trionfo: "Non è di interesse nazionale?"

28 gennaio 2024 a

a

a

In questo scambio che potete vedere nel video in calce, il momento che tutta l'Italia del tennis attendeva da quasi 48 anni, da 47 anni e 8 mesi per la precisione: ecco il punto con cui al quinto set Jannik Sinner vince gli Australian Open. Il punto con cui chiude una rimonta epica, leggendaria, contro Daniil Medvedev.

Sinner era andato sotto di 2 set, sembrava spacciato. E invece... e invece ha reagito, è tornato, ha ripreso la partita e ha distrutto il russo. Un'impresa pazzesca, chiusa con un 6-3 all'ultimo set. Un trionfo ancor più dolce e incredibile, per come è maturato. Sinner è il primo italiano nella storia a vincere gli Australian Open, primo slam tricolore da quelli di quasi 48 anni fa citato in premessa e vinto da Adriano Panatta.

"Quello che auguro a tutti": strepitoso Sinner, l'inno alla libertà dopo il trionfo

Ma questa partita fantastica, purtroppo, non è stata trasmessa in chiaro. I diritti erano di Eurosport, dunque è stata vista dagli abbonati Dazn. Una circostanza che già da giorni e soprattutto durante la finale ha scatenato alcune polemiche, in particolare sui social e nel dettaglio contro la Rai. Polemiche riassunte alla perfezione da questo tweet, il cui tenore ricalca quello di molti altri: "La tv italiana che non trasmette in chiaro la finale degli Australian Open perché non è di interesse nazionale e si perde Sinner che scrive la storia del tennis italiano. Che gran peccato", conclude. Già, ma i diritti sono i diritti...