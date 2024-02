Juventus, "il brasiliano a parametro zero": il colpaccio per fregare l'Inter

08 febbraio 2024 a

Lo sgarbo sul mercato con l’acquisto di Tiago Djaló, ora il tentativo di imitare l’Inter anche nell’acquisto di un parametro zero. Se i nerazzurri sono a un passo dal prendere Piotr Zielinski dal Napoli, che non rinnoverà con i partenopei, la Juventus sta pensando seriamente di accaparrarsi Felipe Anderson, come riportato sul quotidiano torinese Tuttosport.

Proprio lunedì a Dazn, Beppe Marotta ha annunciato di fatto l’acquisto di Zielinski: "Ho comunicato a De Laurentiis che stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme — ha detto — poi se tutto andrà in porto, lo tessereremo e lo annunceremo”. La Juve vuole invece sfruttare il contratto in scadenza del brasiliano e la distanza tra le sue richieste e l’offerta della Lazio. E questo, viene espressamente ribadito, indipendentemente da come proseguiranno i discorsi per il rinnovo di Chiesa, contratto in scadenza nel 2025.

Tuttosport: in settimana incontro agente Felipe Anderson con la Juve

In settimana, secondo Tuttosport, è previsto un incontro con la sorella agente di Felipe Anderson: i dirigenti bianconeri contano di imbastire con Juliana Gomes le basi di un accordo che sia migliorativo ai 3,5 milioni di euro a stagione (superando così la proposta laziale), con un triennale che per un giocatore che ad aprile compirà 31 anni rappresenta un'ultima grande opportunità in carriera.

Una mossa tendenzialmente contraria a quella di valorizzare i giovani della rosa, che nel gruppo bianconero non mancano, ma proprio Beppe Marotta insegna quando possa essere decisivo accaparrarsi un parametro zero come Calhanoglu o Darmian. Per poi tentare l’assalto a Koopmeiners dell’Atalanta. Ecco spiegata l’intenzione di prendere Felipe Anderson.