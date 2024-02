Theo Hernandez sbotta dopo il gol: il gesto ai tifosi del Milan è un caso

12 febbraio 2024 a

È bastato un gol di Theo Hernandez a battere il Napoli e lanciare il Milan a -1 dalla Juve, attesa stasera, lunedì 12 febbraio, dal posticipo interno dello Stadium contro l’Udinese. Bellissimo il passaggio di Leao, perfetto il tiro del terzino francese contro un Gollini in uscita.

L’esultanza dell’ex Real, però, ha quasi colpito più del gol. Theo ha infatti mosso le mani simulando il chiacchiericcio dei quaquaraquà: non il ballo di John Travolta a Sanremo, ma un gesto verso chi spesso gli ha mosso obiezioni per l'impegno e per il rendimento, il valore tecnico. Lui che a un certo punto, per questioni d'emergenza, s'è sacrificato anche nel ruolo di difensore centrale. E ne ha approfittato per prendersi la rivincita.

Theo: “Il gesto? Non ce l’avevo con nessuno”

Sul gesto, nell’intervista a caldo a fine gara per Dazn, la conduttrice Diletta Letta gli ha chiesto il motivo della reazione. Theo ha risposto “con nessuno”, lanciando un sorriso sornione. “Io parlo sul campo… ci sono partite in cui non sono stato molto bravo, ma grazie al lavoro faccio bene”. L’azione con Theo è perfetta “ma noi non avevamo preparato niente — ha detto il francese — Leao lo conosciamo, sappiamo che è un giocatore incredibile. A volte non fa gol ma inventa assist molto importanti, il lavoro che fa sul campo è incredibile e va bene così”.

L’Inter, però, sembra davvero lontana, dato il -8 in classifica: “Abbiamo avuto un periodo complicato, ma abbiamo lavorato tutti i giorni e grazie a questo adesso riusciamo a vincere le partite — ha concluso — Se possiamo competere per lo scudetto? Per ora pensiamo all'Europa League… quando arriverà la partita con l'Inter faremo il possibile per vincerla".