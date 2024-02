Serie A, è lotta per la Champions: il Bologna batte la Lazio e sogna, tris della Roma

18 febbraio 2024 a

Nella corsa Champions c'è anche il Bologna. E fa tremendamente sul serio. La squadra di Thiago Motta ottiene tre punti di importanza capitale all'Olimpico contro la Lazio e aggancia l'Atalanta al quarto posto a 45 punti, infilando la quarta vittoria consecutiva e mostrando di non soffrire di vertigini. I biancocelesti giocano un primo tempo quasi perfetto, tra un gol annullato per fuorigioco a Immobile e la rete di Isaksen su assist dello stesso Immobile, ma uno svarione in alleggerimento di Provedel regala agli ospiti il pari con El Azzouzi prima dell'intervallo. Nella ripresa gli emiliani cambiano volto, i cambi di Thiago Motta fanno il resto e a un quarto d'ora dal gong Zirkzee mette la sua firma d'autore sulla partita condannando una Lazio che si ritrova adesso a otto punti dal quarto posto. Una rincorsa sempre più in salita visto lo stato di forma dei felsinei e della banda di Gasperini, che nell'anticipo di sabato sera ha piegato 3-0 il Sassuolo.

Se la Lazio piange sull'altra sponda della capitale c'è una squadra che può sorridere. La Roma piega con un tris un Frosinone generoso e sprecone nel primo tempo grazie a una magia al 38' di Huijsen, che salta un paio di uomini e con un bolide dalla distanza piega Turati. Nella ripresa Azmoun indirizza la partita, nel finale Paredes su rigore firma anche il 3-0 che regala il quarto successo in cinque gare di campionato a Daniele De Rossi, che si gode il sesto posto in solitaria, a meno quattro dalla coppia Bologna-Atalanta, mettendosi alle spalle con una prestazione solida la sconfitta di una settimana fa contro l'Inter. Da segnalare anche il ritorno in campo di Chris Smalling, che potrà dare un contributo prezioso in termini di esperienza e leadership nella fase clou della stagione. Oltre alla Lazio la delusa di giornata è la Fiorentina, che non va oltre l'1-1 nel derby toscano al 'Castellani' contro l'Empoli. Beltran illude i viola nel primo tempo, nella ripresa Niang su rigore firma il pareggio che frena le ambizioni dei ragazzi di Italiano, distanti ora sette lunghezze dalla zona Champions.