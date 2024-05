Roberto De Zerbi al Milan? La sorpresa che può far saltare tutto: "Dove va davvero"

22 maggio 2024 a

L’addio al Brighton è stato ufficializzato, dopo l’undicesimo posto ottenuto in Premier League, e così Roberto De Zerbi è ora libero sul mercato. Il Chelsea ci pensa per sostituirlo, nonostante nelle ultime ore alcuni media lo avrebbero accostato al Milan. I Blues hanno chiuso come sesti la stagione, anche se il verdetto può cambiare nel caso il Manchester United perdesse la finale di FA Cup contro il Manchester City. A Stamford Bridge, in quel caso, risuonerebbe l'inno dell'Europa League (dove ci sarà anche il Tottenham) mentre sarà il Newcastle a scivolare in Conference League, con i Red Devils fuori dalle competizioni continentali. Lo scenario sarebbe differente solo in caso di successo della formazione di ten Hag: allora sarebbero i Red Devils ad andare in Europa League, lasciando il Chelsea in Conference e il Newcastle fuori dall'Europa.

De Zerbi osserverà le ultime partite di stagione e intanto aspetta una chiamata. Da sempre è un milanista convinto, ma Cardinale guarda ad altri nomi. Il Chelsea invece ci sta pensando seriamente. La partenza di Mauricio Pochettino fa sì che il prossimo allenatore che arriverà sarà il settimo negli ultimi cinque anni, dopo Maurizio Sarri, Frank Lampard (due volte), Thomas Tuchel e Graham Potter. Il quarto cambio da quando la società è passata da Roman Abramovich — che ha dovuto cedere la proprietà dei Blues dopo lo scoppio della guerra in Ucraina scatenata dalla Russia — all'americano Todd Boehly.

Difficile rivedere figure come José Mourinho o lo stesso Tuchel. Nemmeno la candidatura di Ruben Amorim è tra quelle che partono in prima fila per un motivo: l'intenzione da parte della società è puntare su un tecnico giovane, che abbia un approccio moderno e una mentalità differenti, che sia in grado di porre, mattone dopo mattone, i presupposti per aprire un ciclo. Antonio Conte, che da quelle parti c'è già stato, è suggestione e ricordo gradito ma a meno di sorpresa di De Zerbi, il prescelto dalla società. Nella ridda degli nomi nel Chelsea, ce ne sono almeno altri cinque, sei papabili: Kieran McKenna dell'Ipswich Town, Thomas Frank del Brentford, Míchel del Girona, Eddie Howe del Newcastle, Sebastian Hoeness dello Stoccarda e anche Enzo Maresca del Leicester City.