Atalanta, l'ex mito della Serie A impazzisce in diretta: lo riconoscete

Vero cuore bergamasco, in tutti i sensi. Il 64enne Glenn Stromberg ha lasciato un pezzo di cuore a Bergamo, dove ha giocato tra il 1984 e il 1992 prima di chiudere la carriera.

Entrato nella storia dell'Atalanta come giocatore, è impazzito di gioia al triplice fischio della sfida di Dublino, che ha visto la sua Dea annientare senza storie per 3-0 il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (fermatosi a 51 risultati utili consecutivi dopo l’unica sconfitta subita in stagione).

Sul suo profilo ‘X’, l’ex centrocampista dai capelli lunghi e biondi è stato riprese con addosso la divisa nerazzurra, sofferente sul divano per 90 minuti come tutti gli altri tifosi bergamaschi. Al triplice fischio è potuta partite la festa, lasciandosi andare alla grande gioia.

Stromberg è stato ripreso da alcuni suoi cari mentre impazziva di gioia: salti, corse e un'esultanza senza limiti sul divano di casa, quasi come se fosse allo stadio a seguire la Dea assieme a tutti gli altri tifosi. Un enorme gesto d'amore da parte dell'ex giocatore che non ha mai staccato il cordone che lo lega alla squadra. Una gioia purtroppo mai vissuta da allenatore, quando durante la sua esperienza a Bergamo ha assaporato anche la delusione della retrocessione in Serie B e l'amarezza dell'eliminazione in semifinale nella Coppa della Coppe. L'Atalanta gli ha comunque fatto nascere un amore speciale per l'Italia, tanto che dopo il ritiro vive proprio in Italia, rimanendo attaccato per sempre alla sua ex squadra.