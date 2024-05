Thiago Motta lascia il Bologna, le voci da Barcellona dicono... Juventus

23 maggio 2024 a

Com'era nell'aria, le strade del Bologna e di Thiago Motta si separano. E' lo stesso club rossoblu ad annunciare che il tecnico, "nella mattinata di oggi, ha comunicato alla società l'intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna. Preso atto della decisione, il club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

"In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente - il congedo del presidente Joey Saputo - che ha dato alla squadra una identità di gioco brillante. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro". Motta da diverse settimane è accostato alla panchina della Juventus, che ha esonerato una settimana fa Max Allegri.

Nei giorni scorsi si parlava insistentemente di un interesse del Barcellona per l'italo-brasiliano (che proprio in Catalogna, da giocatore, si era imposto a livello europeo prima di arrivare in Italia, al Genoa e poi all'Inter). Radio-mercato, però, in queste ore riferisce di un cambio di rotta dei blaugrana. Al Camp Nou prende sempre più quota la candidatura del tedesco Hansi Flick al posto di Xavi, che ha definitivamente rotto con il presidente Joan Laporta.

Secondo il Mundo Deportivo, ieri il 59enne allenatore tedesco ex Bayern si sarebbe sentito per telefono col ds blaugrana Deco, poi partito alla volta di Londra assieme al suo vice, Bojan Krkic, ma non per incontrare Flick come si vociferava. L'unico contatto sarebbe stato quello telefonico, con l'ex ct della Germania che avrebbe dato la priorità al Barcellona tanto da rifiutare l'approccio del Chelsea. I media catalani parlano di contatti positivi, del resto già nelle scorse settimane Flick era stato sondato per la panchina del Barcellona prima del ripensamento di Xavi. Al quale l'esonero dovrebbe essere comunicato dopo la partita col Siviglia di domenica, ultima di campionato. Il Barça su Flick, di fatto, renderebbe la Juve l'unica pista di livello rimasta per Motta.