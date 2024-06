Fernando Alonso, il team radio contro Ferrari e Leclerc: "Tipico"

08 giugno 2024 a

Nonostante la pioggia, sale la temperatura nei box di Montreal, a poche ore dalle qualifiche e dopo le seconde prove libere che hanno visto Fernando Alonso mettere a segno il miglior tempo. Il pilota spagnolo, ex Ferrari oggi primo pilota della Aston Martin, nel team radio comunicando con il suo muretto se l'è presa proprio con la Rossa, usando parole poco tenere sia per Charles Leclerc (arrivato quarto) sia per la storia del Cavallino.

Secondo l'asturiano, il monegasco reduce dalla vittoria "casalinga" a Montecarlo avrebbe percorso l'ultima curva troppo lentamente durante le FP2, senza preoccuparsi di chi lo seguiva. Anche a causa della scarsa visibilità determinata dal meteo inclemente, il due volte campione del mondo Alonso si è sfogato: "Leclerc è il più lento di tutti nell'ultima curva. Niente specchietti". Tradotto: non dà mai una occhiata a chi lo segue, rischiando così di comrpometterne il giro ma anche l'incolumità.

"Questo è tipico della Ferrari", aggiunge quindi Fernando riguardo al suo ex team. Parole piuttosto ingenerose, peraltro, anche tenendo conto che con la Rossa Alonso ha corso ben 5 stagioni, dal 2010 al 2014, raggranellando undici vittorie e due Mondiali sfumati all'ultima gara. Per la cronaca, né Leclerc né la Ferrari sono stati sanzionati per la vicenda, anche se sono stati multati per aver usato gomme intermedie prima che le seconde prove venissero dichiarate ufficialmente "bagnate" dalla direzione corsa.

Al di là delle polemiche, la notizia di giornata riguarda un problema che ha avuto la macchina del pluricampione del mondo, Max Verstappen. La Red Bull, infatti, ha identificato un problema all'ERS sulla monoposto dell'olandese che, rientrato ai box con mezz'ora di anticipo, si è vista smontata completamente la sua macchina. I meccanici hanno verificato se ci siano stati problemi di surriscaldamento alla base degli inconvenienti che hanno colpito la RB20 del campione che monta una power unit nuova in questo weekend.