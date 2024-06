Ferrari, Leclerc sbotta con l'addetta stampa: "Dico quello che voglio! Sono inc***"

09 giugno 2024 a

Qualifiche disastrose per la Ferrari al Gp del Canada, il tutto dopo i fasti di Montecarlo. Già, le rosse non accedono al Q3: Charles Leclerc partirà dall'11esima piazza e Carlos Sainz subito alle sue spalle. Qualifiche disastrose e che hanno innescato tutto il nervosismo del pilota monegasco, che dopo il Gp di casa, forse, aveva iniziato a sognare in grande. Subito dopo, però, questo brusco risveglio.

E Leclerc, dopo le qualifiche di sabato sera, non si è trattenuto, reagendo in modo brusco anche con l'addetta stampa della Ferrari. Quando quest'ultima si è avvicinata al pilota con lo smartphone, probabilmente per mostrare a Charles cosa avrebbe dovuto dire nella successiva intervista, ecco che Leclerc ha sbottato: "Dico quello che voglio!".

Poi il ferrarista si è piazzato davanti ai microfoni, senza filtri, determinato a dire proprio tutto quello che gli passava per la testa. Si nota anche come il pilota non guardasse neppure l'addetta ai lavori con tuta Ferrari.

A quel punto, ecco piovere lo sfogo: "Non sono certo contento di essere uscito in Q2. Il problema più grande è che eravamo così lenti. In condizioni di pista asciutta non saremmo andati da nessuna parte, non lo capiamo ancora. Dalle FP3 non siamo arrivati da nessuna parte. Sono inc***, sento male la macchina", ha tagliato corto, furibondo.