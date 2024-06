Euro 2024, Luciano Spalletti gela gli spagnoli: "Non sopravvalutatevi, ci sporcheremo la giacca"

19 giugno 2024 a

a

a

Mancano ormai poche ore a Italia-Spagna. Domani, giovedì 20 giugno, ecco che arriva l'appuntamento più atteso da milioni di italiani che quasi certamente decreterà il passaggio agli ottavi di una delle due nazionali in campo. È vero, il pareggio tra Croazia e Albania ha immediatamente messo gli azzurri in una posizione favorevole per l'approdo al prossimo turno, ma di fatto gli azzurri vogliono in ogni modo mette al sicuro con una vittoria gli ottavi.

E Luciano Spalletti serra i ranghi e vuole galvanizzare gli azzurri: "È una delle partite più importanti della mia carriera - spiega -, tutti hanno bisogno di storie da raccontare e questa è una di quelle partite che possono determinare quelle storie: io la vivo come qualcosa che non mi ricapiterà più. La Spagna è diventata la Spagna perché ha fatto sempre lo stesso calcio e per arrivare a quei livelli bisogna fare come loro: il tentativo di fare la partita e di giocare ci deve essere sempre. E sono curioso di vedere le nostre reazioni". Poi la metafora che emoziona i tifosi: "Siamo pronti a sporcarci la giacca". "Noi siamo vestiti da Giorgio Armani, che è conosciuto in tutto il mondo: si va a giocare con lo stesso abito, disposti a sporcarselo se ce ne fosse bisogno e tentando di essere noi stessi, mantenendo la voglia matta di fare la partita e di misurarci contro una scuola tattica tra le più forti. Non vogliamo avere rimpianti".

"Basta bischerate", Euro 2024: lo show di Luciano Spalletti

Poi però Spalletti, in conferenza stampa, si rivolge direttamente ai giornalisti spagnoli con cui parla delle qualità della nazionale iberica, ma precisa: "Non sopravvalutatevi. Abbiamo totale rispetto per la storia e la qualità del calcio spagnolo, ma non bisogna pensare a una Spagna più forte di quello che è: abbiamo le nostre possibilità di giocarci la partita, vedremo se siamo capaci o no". Insomma il ct è carichissimo per questa partita.