Calhanoglu, addio Inter? "Preghiamo insieme": le indiscrezioni di Fabrizio Biasin

C'è ansia, preoccupazione e anche un pizzico di rabbia tra i tifosi dell'Inter. La vicenda è quella che riguarda Hakan Calhanoglu, faro del centrocampo nerazzurro, che sarebbe vicino al Bayern Monaco. Stando alle indiscrezioni, i bavaresi sarebbero sulle sue tracce e l'ex Milan avrebbe mostrato di gradire l'ipotesi di cambiare club. L'Inter, secondo la Gazzetta, avrebbe fissato il prezzo a 70 milioni, con la possibilità di scendere, ma non troppo.

In questo contesto, come detto, trapela la stizza dei tifosi nerazzurri, che rinfacciano al turco il fatto di aver recentemente giurato fedeltà all'Inter e che, parimenti, ricordano come lasciò il Milan proprio per l'Inter, quando Calhanoglu scelse un ingaggio di poco superiore, mezzo milione di euro.

"Per 500mila euro... vi stupite?": Calhanoglu a un passo dal Bayern? Umiliato dagli interisti

Il punto è che Calha, oggi impegnato agli Europei in Germania, sarebbe il principale obiettivo di Vincent Kompany, neo-allenatore del Bayern. Su tutta la vicenda, ecco piovere la ricostruzione del nostro Fabrizio Biasin, il quale cambia sensibilmente il quadro. "Il corteggiamento del Bayern Monaco a Calhanoglu è vecchio di tre mesi - premette la firma di Libero -. Il turco ha correttamente avvisato l’Inter facendo presente che il suo desiderio è quello di restare in nerazzurro con un prolungamento di contratto (un anno). Il Bayern Monaco, ad, oggi, non ha ancora formulato nessuna offerta. Preghiamo insieme", conclude Biasin, che di Calhanoglu con discreta evidenza non vorrebbe proprio fare a meno.