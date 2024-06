Euro 2024, Marchisio fa il funerale all'Italia? Proprio in quel momento... delirio in tv

25 giugno 2024 a

Quando l'arbitro di Italia-Croazia ha assegnato gli otto minuti di recupero sul finale di gara, in pochi credevano che gli azzurri potessero riacciuffare il pareggio. La nostra Nazionale non aveva giocato una buona partita. Anzi, per lunghi tratti della gara la squadra allenata da Luciano Spalletti è sembrata in balia degli avversari. E, ancora una volta, il nostro reparto offensivo non ha dato segnali di vita. L'unico a salvarsi è stato probabilmente Gigio Donnaruma, autore di numerosissime parate decisive. Tra cui quella sul rigore di Luka Modric, che aveva mantenuto il punteggio invariato anche solo per pochi minuti. Poi, quando i giochi sembravano ormai fatti, è arrivato il gol all'incrocio dei pali di Mattia Zaccagni. Una rete che ricorda moltissimo quella segnata da Alex Del Piero in semifinale contro la Germania ai Mondiali del 2006. Anche quella arrivata all'ultimo minuto.

Claudio Marchio si è presentato mogio mogio, anche se abbronzatissimo, ai microfoni di Sportmediaset per commentare quella che agli occhi di tutti sembrava una sconfitta certa per i nostri azzurri. L'ex centrocampista della Juventus stava analizzando la condizione del nostro reparto offensivo, spiegando che Scamacca e compagni si sono trovati bene a giocare solo contro l'Albania, forse l'avversario più semplice affrontato finora. La partita contro la Croazia, però, non era ancora finita. E man mano che il principino continuava a esporre le sue tesi, il rumore di fondo si faceva sempre più assordante. Calafiori recupera palla, la serve a Zaccagni che insacca in rete. Il boato dei tifosi costringe l'ex giocatore bianconero a interrompere la sua risposta e a unirsi alla festa generale.

Miracolo al 98esimo, il pari di Zaccagni vale la qualificazione: Italia-Croazia, un 1-1 che è oro puro

L'intervista di Marchisio si è chiusa con un sorriso. Forse conscio del fatto che dare per certa la vittoria della Croazia anzi tempo abbia portato un po' di sfortuna a Modric e compagni. "Ma chi è il matto che lo ha intervistato quando la partita non era ancora finita???", scrive un utente su Instagram. Non tutti però sono dello stesso parere. Un altro, invece, sottolinea che il ragionamento di fondo del Principino sia sostanzialmente corretto. "Beh...nulla cambia dal punto di vista del giudizio tecnico e tattico. Italia qualificata, in un girone non facile, ma squadra con tanti problemi in fase organizzazione e finalizzazione di gioco".