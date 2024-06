Euro 2024, il dolore di Luka Modric: al gol di Zaccagni crolla in lacrime

25 giugno 2024 a

Il gol di Mattia Zaccagni fa inevitabilmente male a una Croazia che sognava il passaggio del turno ma che all’ultima azione si trova costretta all’eliminazione dagli ultimi Europei. La nazionale di Zlatko Dalic ha chiuso terza nel girone e si trova di fronte a un inevitabile ringiovanimento della rosa, dopo essere stata accusata di avere troppi giocatori non più giovani titolari. Insomma, c’è da programmare il futuro per una debacle che non ci si aspettava.

Uno dei migliori nella sfida di lunedì sera contro l’Italia è stato Luka Modric, che si è preso il titolo di miglior giocatore della partita, non sufficiente a colmare il grande dolore ricevuto per l’eliminazione. Il tiro dal dischetto parato nel secondo tempo da Donnarumma è stato subito sostituito dal suo gol, ma non è bastato perché l’1-1 finale è arrivato proprio nell’ultima azione. E al gol di Zaccagni. Modric, incredulo, non ci ha creduto, scoppiando a piangere. Nonostante la sua esperienza, i trofei alzati a raffica e il lungo curriculum, si è fatto prendere dal dolore come un esordiente, non abituato a certi palcoscenici. Si è messo le mani al volto, steso a terra, e si è lasciato andare al dolore.

Llegando al # #VoyConVerano y nomás vengo a informar dra @leos que Italia pasó con golazo de último min y Croacia de Lukita Modric fuera-- Españita lider... y el verano tabasqueño es lluvia-mosquitos... mosquitos-lluvia.... humedad-mosquitos-lluvia pic.twitter.com/Z8NwU52mfj — Enrique Arturo (@3nrique82) June 24, 2024

Il capitano della Croazia è stato poi sommerso dall’affetto dei compagni di squadra, che l'hanno circondato per festeggiare il loro faro in campo e dentro lo spogliatoio. Poi l’1-1 con una perla a giro del giocatore della Lazio, che ha lanciato l’Italia come seconda nel girone. Ora la Nazionale di Spalletti è pronta per l’impegno degli ottavi: alle 18 a Berlino contro la Svizzera.