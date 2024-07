Euro 2024, rumors sull'Italia: "Gigi Buffon riflette sulle dimissioni"

02 luglio 2024 a

La delusione dopo l'eliminazione dell'Italia da Euro 2024 è ancora una ferita troppo fresca per essere dimenticata in fretta. Gli azzurri non si sono dimostrati all'altezza di poter competere in un torneo di quel livello. E l'indiziato numero uno del fallimento della Nazionale è proprio Luciano Spalletti. Il ct toscano è sembrato avere poche idee e confuse. L'ex Napoli ha sbagliato alcune convocazioni e ha costretto alcuni giocatori a giocare fuori ruolo. Il risultato? Due gol in quattro partite e Italia eliminata dalla Svizzera agli ottavi di finale. Peggio di così era difficile da pronosticare.

Spalletti non si dimetterà da commissario tecnico della Nazionale. Il ct azzurro proverà a ringiovanire la rosa per cercare di qualificarsi ai prossimi Mondiali. Ma a dare l'addio a Coverciano potrebbe essere proprio Gianluigi Buffon, capo delegazione azzurro a Euro 2024. Come riporta Tuttosport, l'ex numero uno della Juventus starebbe riflettendo sul suo futuro. Quindi potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di farsi da parte, può concedersi il lusso morale di pensare alle dimissioni per assumersi delle responsabilità con i fatti e non solo con le parole. Una scelta quasi rivoluzionaria in un Paese come l'Italia dove di rado ci si assume le responsabilità di un fallimento.

Prima dell'arrivo dell'ex portiere bianconero erano circolate voci sul suo conto. Secondo alcuni rumor, l'ex ct Roberto Mancini non avrebbe gradito la scelta di promuovere Gigi Buffon a capo delegazione degli azzurri. E per questo motivo si sarebbe rotto il rapporto tra l'ex allenatore dell'Inter e la Figc. Da qui la scelta di dimettersi da tecnico della Nazionale e accettare la proposta faraonica dell'Arabia Saudita.