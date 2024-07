Chiesa, "non rientra nei piani di Motta". Bomba: chi gli ha telefonato

05 luglio 2024 a

Federico Chiesa è fuori dai piani della Juventus del futuro. Come riferisce Fabrizio Romano, l'esterno offensivo bianconero non rientrerebbe nel progetto del nuovo allenatore Thiago Motta. E così la Vecchia Signora ha deciso di metterlo in vendita, anche per fare cassa e poter finanziare altri colpi di mercato. Il contratto del talento azzurro scade nel 2025 e il prezzo è di circa 25 milioni di euro bonus inclusi.

Chiesa è quindi sul mercato, con la Juventus che valuterà eventuali offerte per la sua cessione da qui alla fine della sessione di mercato. Nelle ultime ore filtra una telefonata di Paulo Dybala all'ex compagno di squadra: l'argentino l'avrebbe chiamato alla Roma, "dai che ci divertiamo". Resta lo scoglio economico di valutazione e stipendio.

Con i soldi ricavati dalla cessione di Chiesa, la Juventus farebbe all-in su Koopmeiners. Per quanto riguarda l’olandese, la Vecchia Signora è sempre più fiduciosa. Presto ci saranno contatti tra club, con l’offerta bianconera che è in arrivo. Il contratto è pronto e la proposta ufficiale iniziale da parte della Juventus sarà inviata nei prossimi giorni. Koopmeiners vuole la Juve, non aspetta altri club. Si concretizzerebbe così un centrocampo del tutto inedito, formato da tre nuovi acquisti: Douglas Luiz, Thuram e Koopmeiners.

Ma con l'uscita di Chiesa, la Juventus dovrà cercare anche un nuovo esterno offensivo. Da tempo alla Continassa si vocifera su un possibile arrivo di Jadon Sancho. L’attaccante inglese è tornato al Manchester United dopo il prestito di un anno al Borussia Dotmund, club che lo aveva prelevato dal City e nel quale si era segnalato al grande pubblico al punto da indurre l’altro Manchester a investire ben 90 milioni per il ragazzo nato in un sobborgo di Londra. Alla Juventus arriverebbe in prestito, ma servirà un contributo dello United dato che l'inglese percepisce 10 milioni di euro netti all'anno.