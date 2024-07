Stefano Pioli in Arabia, salta tutto? Benzema lo vuole cacciare prima della firma

07 luglio 2024 a

Sembrava essere tutto pronto, tutto fatto, per Stefano Pioli all'Al-Ittihad, uno dei principali club dell'Arabia Saudita. Per Pioli contratto multi-milionario e per il Milan un problema in meno: il club infatti era pronto a sgravarsi del peso dell'ingaggio del mister, ancora a libro paga. Ma ora rischia di saltare tutto. La ragione? Presto detto: sarebbe Karim Benzema, la super-star della squadra che vorrebbe in panchina un altro mister.

Secondo quanto riferito dai media sauditi, il presidente dell'Al-Ittihad, Loay Nazer, e il ds, Ramon Planes, volevano proprio Pioli, la trattativa era di fatto chiusa, anche perché l'ormai ex rossonero non aveva trovato soluzioni di prestigio in Europa. Poi, però, Benzema si sarebbe opposto chiedendo di far arrivare in panchina Christophe Galtier, francese come lui. E i due sono legati da una vecchia e solidissima amicizia. La proposta era stata bocciata dai dirigenti, ma uno degli esponenti del comitato dei reclutamenti della Saudi League avrebbe, per conto dell'ex del Real Madrid, contattato Galtier e avrebbe addirittura trovato un accordo. Insomma, una strana situazione.

Galtier avrebbe accettato un triennale da 12 milioni netti a stagioni, circa le cifre che venivano offerte a Pioli. Mentre Nazer e Planes continuano ad opporsi, Benzema sostiene di avere l'ultima parola sul nuovo mister, circostanza che sarebbe riportata nel suo contratto. E insomma, lo scontro continua. Così come continua l'attesa di Stefano Pioli.