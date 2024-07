Euro 2024, Joao Felix decapitato: l'orrore dei tifosi del Portogallo

Sbagliare un rigore può capitare, specie con la pressione che si vive quando si gioca un Europeo. Da veri tifosi, però, questo errore andrebbe perdonato, anche se c’è chi non lo fa, arrivando a scene vergognose ed evitabili. Quelle che i tifosi del Portogallo hanno fatto nei confronti di Joao Felix, che il c.t. Roberto Martinez aveva inserito al 106′ minuto, in pieno supplementare, in vista dei calci di rigore contro la Francia. Penalty che hanno poi favorito la Nazionale di Deschamps per lo sbaglio del 24enne giocatore dell’Atletico Madrid. E suo social, per colpirlo, è spuntata una foto di una bambina che si è fatto un selfie con una sua sagoma di cartone, decapitata.

Insomma, una deriva vergognosa per uno sbaglio che può capitare. Il tiro dell’attaccante, finito sul palo, ha decretato l’eliminazione della Nazionale di Martinez. A nulla è valsa la disperazione del giocatore l'istante successivo al calcio di rigore e nemmeno la disperazione di Cristiano Ronaldo e dei suoi compagni di fronte all'addio agli Europei. In Portogallo è montata la rabbia e il dileggio, fino all'ultimo oltraggio verso Joao Felix.

Nel video in questione i fan si alternano con la sua immagine di cartone senza testa. E la sua sagoma è stata vandalizzata e decapitata a sfregio del torto calcistico subito: un elemento ulteriore per molti per fermarsi e farsi immortalare in un vero atto al limite del vergognoso.

Joao felix's head is cut off from his doll in Portugal. How hard it must be to not be loved in your own Country, But how about some accountability from the "greatest goalscorer of all time" who ghosted in 17 tournaments for Portugal? After 2022 World Cup it was Fernando Santos… pic.twitter.com/p0PWk0Gl6H