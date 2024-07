Paulo Fonseca, botta e risposta con Conte: "A parole...", si infiamma la Serie A

14 luglio 2024 a

Scontro a distanza tra Paulo Fonseca e Antonio Conte. Il Milan e il Napoli hanno iniziato la preparazione per la prossima stagione. E di fatto il nuovo tecnico dei rossoneri ha un obiettivo chiaro: ribaltare il gioco della squadra cercando di offrire più incisività alla manovra.

Le parole di Fonseca in questo senso sono state piuttosto chiare e stanno rimbalzando su tutte le fanpage rossonere dei social: "Proporrò un calcio dominante che renderà orgogliosi i tifosi del Milan. Saremo una Squadra ambiziosa che vorrà fare la partita, difendere alta e imporsi sull'avversario".

"Come faremo la storia": l'azzardo di Paulo Fonseca, brividi tra i tifosi del Milan

Parole fin troppo chiare che fissano un obiettivo importante per il tecnico rossonero. Antonio Conte ha risposto senza mai nominare Fonseca con parole che in pochi istanti hanno fatto il giro del web: "Dovremo essere intensi, non voglio una Squadra passiva ma che faccia la partita. A parole si possono fare gli scienziati, vorremmo essere dominanti e dire tante cose, poi l'altra Squadra è più forte e ti mette là dietro e ti devi mettere l'elmetto, perciò parliamo poco, pochi proclami e più bello sarà sorprendere". E in questa presa di posizione da parte di Conte qualcuno ci legge un dente avvelenato contro il Milan. Nei mesi scorsi il suo nome era stato accostato alla panchina rossonera...