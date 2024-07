Norvegia, rivolta contro il Var: i tifosi tirano pesce in campo

Nonostante le buone intenzioni, il VAR non è mai entrato nel cuore dei tifosi Tanto meno in quelli dei giocatori. Lo strumento tecnologico, secondo gli esperti del settore, doveva mettere fine a tutte le discussioni calcistiche. Ma, sia perché gli arbitri hanno ancora discrezionalità nelle decisioni sul campo sia perché nessun tecnologia è infallibile, ha finito solo per scatenare altre polemiche. Tanto da indurre molti appassionati a chiedere che venga eliminato dalle partite di calcio.

In Norveglia la partita di campionato tra il Rosemberg e il Lillestrom è stata sospesa a causa di una feroce protesta contro il VAR dei tifosi di entrambe le squadre. I supporter sugli spalti hanno addirittura lanciato palline da tennis e pezzi di pesce, oltre ai soliti raggi e fumogeni. Tutto ciò ha impedito che il match tra le due squadre riprendesse. I calciatori, dal canto loro, sono stati costretti a uscire dal campo, mentre alcuni tifosi hanno esposto uno striscioni con scritto: "Non molleremo mai, il VAR sparirà". Un chiaro segnali all'arbitro e alla Uefa.

"Come una rockstar". Federico Chiesa: come lo accolgono i tifosi al suo matrimonio | Video

Non è stato possibile riprendere il match perché dopo circa mezz'ora anche i tifosi avversari hanno lanciato palline da tennis in campo sostenendo lo striscione della tifoseria di casa. A quel punto il match è stato stoppato in modo definitivo. Con i calciatori negli spogliatoi e le palline da tennis lanciate ancora verso il campo, i tifosi di entrambe le squadre si sono uniti cantando in coro: "Odiamo il fot***o VAR".

Rosenborg vs. Lillestrøm in Norway's Eliteserien, play has now been stopped a total of four times inside the first 30 minutes due to protests from both sets of fans because they don't like VAR



Items thrown onto the pitch include tennis balls, smoke bombs and... fishcakes. pic.twitter.com/NyMhvuepkg