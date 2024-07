Jannik Sinner: anca, malore e tonsillite? Infortuni sospetti, dubbi sul campione

26 luglio 2024 a

C'è grande delusione, come è inevitabile che sia. Sinner puntava alla medaglia olimpica ma dovrà farne a meno, dopo il forfait per una tonsillite che lo ha escluso dai Giochi. Nella mattinata di mercoledì sembra tutto andasse per il meglio, prima del silenzio e dell’annuncio intorno alle 17 sul suo mancato approdo a Parigi con un aereo che l’avrebbe portato giovedì nella capitale francese.

Un vero peccato, dato che la medaglia nel tennis ci manca dal 1924, col bronzo di De Morpurgo proprio a Parigi. Glia lori proveranno a farcela, ma sarà dura: Musetti, Paolini, Vavassori, Bolelli, Errani e Darderi. Per la seconda volta di fila, Sinner non ci sarà. A Tokyo rinunciò per preparare al meglio US Open e finale di stagione, scatenando diverse polemiche.

Secondo la pagina Il Tennis Italiano, richiamando anche al forfait di Matteo Berrettini a Wimbledon 2022, un po’ di attenzione in più non sarebbe guastata. Anche sul piano dell’immagine, inevitabilmente, Jan rischia un rimbalzo di popolarità, considerato anche il grande momento del suo rivale Alcaraz.

Sempre la pagina si è detta intristita per la mancata presenza di Berrettini sulla terra parigina, ora che è piuttosto in forma per come lo ha dimostrato nei tornei di Gstaad e Kitzbuhel. E intanto Jannik vive un momento delicato della sua carriera, dopo diversi infortuni che dimostrano come il suo fisico sia ancora debole. A Parigi era reduce dal problema all’anca subito a Montecarlo, che per fortuna si è rivelato molto meno grave del previsto. A Wimbledon il malore durante il match contro Medvedev. Ed ora la tonsillite pre Olimpica. Sarebbe opportuno intervenire per migliorare la sua condizione?