Parigi 2024, Ceccon: "Mattarella è un uomo di sport, per questo ci ho riso"

La risposta dell'atleta e campione olimpico Thomas Ceccon data al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella resterà per sempre nella storia. Ceccon è lo sportivo che ha replicato alle parole del presidente che si scusava con gli sportivi per il suo ritardo al villaggio olimpico azzurro.

"Scusate se vi ho fatto perdere tempo con l'attesa", aveva detto cordialmente Mattarella. Ed ecco che inaspettatamente il nuotatore gli risponde lasciando tutti i presenti attoniti, qualcuno ha anche azzardato un timido sorriso... "In effetti un po’ di tempo ce l’ha fatto perdere", aveva risposto. Il giovane ha spiegato alla Stampa il perché dell'utilizzo di una espressione - almeno all'apparenza - un pò arrogante. Per l'atleta, il presidente Sergio Mattarella "è uomo di sport, un vero tifoso, è alla mano, un ragazzo come noi, per questo ci ho riso sopra". Ad aver fatto innervosire il ragazzo sarebbe stato infatti "un protocollo, che giustamente dura ore," e "per un attimo mi ha agitato. Sono fatto così".

Sul web sono in tanti a criticare le parole del nuotatore, ma il ragazzo nel corso dell'intervista alla Stampa ha assicurato di essere molto orgoglioso del pranzo istituzionale davanti al presidente. Insomma, l'atleta oltre a essere uno sportivo è anche un ragazzo molto schietto e ironico.