Parigi 2024, il dramma di Ana Vieira: visita la Torre Eiffel senza premesso? Cacciata dai giochi

Visita la Torre Eiffel senza il permesso di lasciare il villaggio degli atleti: per questo una nuotatrice brasiliana, Ana Vieira, in gara alle Olimpiadi di Parigi, è stata rimandata a casa. Lo ha fatto sapere il Comitato olimpico brasiliano (Cob), che ha affermato che l'atleta ha lasciato il villaggio insieme al collega nuotatore Gabriel Santos senza il suo permesso lo scorso venerdì 26 luglio. I funzionari sportivi si sarebbero accorti della violazione dopo che i due nuotatori hanno pubblicato delle foto sui loro social.

Se Santos ha ricevuto soltanto un avvertimento, Vieira invece è stata cacciata dalla squadra perché avrebbe reagito "in modo irrispettoso e aggressivo" quando gli è stato fatto notare il suo comportamento illecito. "Non siamo qui per divertirci o in vacanza. Siamo qui per lavorare per il Brasile, per gli oltre 200 milioni di contribuenti che lavorano per noi", ha sentenziato il capo del nuoto Gustavo Otsuka, citato dai media brasiliani.

Nelle scorse ore, inoltre, diversi team di atleti hanno deciso di lasciare il villaggio olimpico volontariamente in segno di protesta per le condizioni del posto. Uno dei primi a lasciare è stato il team della Gran Bretagna, che ha abbandonato la casa comune dei Giochi parigini per trasferirsi al gran completo in una struttura privata. Le polemiche riguardano la presunta scarsa qualità e quantità del cibo offerto dall’organizzazione francese. "Alcuni alimenti non sono sufficienti, come uova, pollo e carboidrati", ha spiegato il portavoce della delegazione britannica.