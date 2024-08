Juve, Milan e Napoli, mercato: alle "anti-Inter" mancano tre colpi a testa

Pasquale Guarro 01 agosto 2024 a

a

a

Mancano 17 giorni all’inizio della nuova stagione di Serie A e lì in vetta è un gran sgomitare tra i vicoli stretti del calciomercato. Il gran bazar è frequentato da tutti i tipi di direttori sportivi, quelli che devono rivoluzionare e cambiare ogni cosa, ma anche quelli che invece intendono solo puntellare una rosa già collaudata. Una cosa è sicura: nessuno di questi ha ultimato il lavoro, a tutti manca ancora qualcosa per poter dire di aver consegnato nelle mani dell’allenatore una rosa completa in ogni reparto. A Bergamo Gasperini chiede rinforzi in ogni zona di campo, a partire dall’attacco, visto che ritiene El Bilal Touré (22) poco adatto al suo progetto.

L’ivoriano tornerebbe più utile se impiegato come esterno, mentre come vice Scamacca (25) gradirebbe un profilo diverso. Il ds D’Amico è alla ricerca di due difensori, visto che Scalvini rientrerà a dicembre e che Djimsiti (31) sembra prossimo all’uscita. Serve un centrale e un braccetto come vice Kolasinac (31). Si cerca anche un esterno a destra, mentre in mezzo al campo ci sono diversi discorsi aperti, a partire da Koopmeiners (26): tra Percassi e Giuntoli sembra ormai una questione di principio, a Bergamo non è piaciuto per niente l’approccio bianconero e non sembra esserci l’intenzione di sedersi a un tavolo se prima non sarà arrivata da Torino un’offerta da 60 milioni di euro.

Poi c’è il capitolo O’Riley (23): l’idea dell’Atalanta è di prenderlo a prescindere dal destino di Koopmeiners. Ieri Pavlovic (23) ha svolto in gran segreto le visite mediche a Padova: sarà il nuovo leader della retroguardia. I rossoneri pensano alla cessione Malick Thiaw (22) e trattano con il Newcastle per una cifra di circa 30 milioni di euro. Tornando ai rinforzi, si interverrà sicuramente sulla corsia di destra e a tal proposito procedono bene i dialoghi con il Tottenham per Emerson Royal (25). Manca inoltre un mediano, il preferito è Fofana (25) ma al momento Monaco spara alto e da Milanello sembrano intenzionati a prendere tempo, convinti che certe richieste caleranno. Si cerca inoltre una punta alternativa a Morata (31).

Appiano Gentile è un posto tranquillo, serve giusto qualche ritocco per rendere la squadra ancora più competitiva. L’obiettivo numero uno è un braccetto di piede sinistro. Intanto Valentin Carboni (19) è vicinissimo al Marsiglia, operazione così strutturata: 1 milione di prestito oneroso, 36 milioni il riscatto fissato per il Marsiglia, 40 milioni il contro riscatto in favore dell’Inter, da esercitare entro una decina di giorni. Mancherebbe anche un attaccante dalle caratteristiche alla Sanchez (35), ma per un innesto sarà prima necessario trovare una sistemazione ad Arnautovic (35) e Correa (29).

Sistemata la difesa, il nodo più grosso riguarda l’attacco, dove Osimhen (25) blocca il mercato. Per il nigeriano non ci sono offerte valide e Lukaku (31) continua ad attendere il via libera. Per il centrocampo si aspetta la cessione di Cajuste (24), mentre in entrata piacciono Brescianini (24) e Gilmour (23). Todibo (24) è vicinissimo, i bianconeri verseranno circa 35 milioni al Nizza. A centrocampo il sogno è Koopmeiners (26), ma i dialoghi con l’Atalanta non decollano. Per l’attacco, invece, il rinforzo richiesto da Thiago Motta è Karim Adeyemi (22), valutato circa 45 milioni dal Borussia. Altri due acquisti sono invece legati alle cessioni eventuali di Chiesa (26) e Milik (30).