Parigi 2024, le gare di oggi: Egonu trascina l'Italvolley, attesa per Errani-Paolini e Jacobs

Nona giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per l'Italia è il grande giorno di Errani-Paolini, in finale nel doppio del tennis femminile, e di Marcell Jacobs impegnato insieme a Chituru Ali nelle semifinali dei 100 metri (e, si spera, nella finalissima della serata). Lo sprinter azzurro proverà a difendere l'oro strepitoso conquistato 3 anni fa a Tokyo. Ciclismo femminile, pallanuoto, volley e tiro con l'arco le altre prove da seguire con attenzione.

Nel medagliere, l'Italia è sempre ottava con 19 medaglie complessive (6 ori, 8 argenti e 5 bronzi). Guida la Cina (37 medaglie, 16-12-9) davanti a Stati Uniti (61 medaglie, 14-24-23) e Francia (41 medaglie, 12-14-15).

LANCIO DEL MARTELLO, SARA FANTINI IN FINALE

Sara Fantini si qualifica per la finale del lancio del martello. L'azzurra, in gara nel Gruppo B di qualificazione, ha centrato il pass con la misura di 72,40. La finale è in programma martedì sera.

110 OSTACOLI, SIMONELLI IN SEMIFINALE

Primo scoglio superato per Lorenzo Simonelli. Nei 110 ostacoli il 22enne di origine tanzaniana oro agli ultimi Europei si è qualificato per le semifinali col secondo posto nella quarta batteria in 13"27, appena dietro lo svizzero Jason Joseph (13"26). Simonelli tornerà in pista mercoledì (ore 19.05) a caccia di un posto nella finale che è programmata il giorno dopo, l'8 agosto, con start alle 21.45.



SALTO TRIPLO, FURLANI IN FINALE

Nell'atletica Mattia Furlani ha conquistato un posto nella finale del salto in lungo. L'azzurro nelle qualificazioni ha fatto segnare la sesta misura con 8.01. La finale è in programma martedì alle 20.15.

TIRO CON L'ARCO, NESPOLI AI QUARTI

Mauro Nespoli si qualifica per i quarti di finale del torneo individuale di tiro con l'arco alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'argento di Tokyo 2020 ha battuto il canadese Eric Peters, numero 5 nel ranking mondiale, con il punteggio di 6-2. Nei quarti di finale Nespoli sfiderà il sudcoreano Lee Woo-seok alle 13.00.

VOLLEY FEMMINILE, ITALIA RULLO COMPRESSORE

L'Italia del Volley femminile ha travolto la Turchia campione d'Europa in carica 3-0. Il colpo vincente finale è di Paola Egonu, piazzato direttamente dal servizio. Le azzurre si sono imposte con 25-14, 25-16, 25-21, con equilibrio di fatto solo nell'ultimo set. La squadra allenato dal mito Julio Velasco chiude con tre successi il girone di qualificazione e approda ai quarti da prima in classifica.