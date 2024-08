Antonio Conte, clamoroso ultimatum al Napoli: cosa sta succedendo in queste ore

Roberto Tortora 13 agosto 2024 a

a

a

Prima la sconfitta per 2-0 nell’ultima amichevole contro il Girona, poi la qualificazione soffertissima al secondo turno di Coppa Italia, soltanto grazie ai calci di rigore e a Meret che ha respinto due tentativi dei calciatori del Modena, che erano riusciti a strappare lo 0-0 nei novanta minuti e, anzi, erano andati vicini al gol con Palumbo, che aveva centrato la traversa. Antonio Conte ha detto basta, non ne può già più di un mercato ristagnante e vuole i grandi colpi per il suo Napoli. Alla fine del match contro il Modena aveva detto: “Questa partita è stata un bel bagno di realtà, dovrò lavorare molto io e dovrà lavorare molto anche il club…”.



Uno, in particolare, è il giocatore che Conte vuole a tutti i costi e subito: è il suo pupillo Romelu Lukaku. Non si può più aspettare che la situazione Osimhen si sblocchi. Il nigeriano si allena con la squadra, ma ha detto chiaramente di voler andar via e non è mai sceso in campo, nemmeno per 1’, in tutte le amichevoli giocate dai partenopei. Perlopiù, è finito al centro delle cronache per aver assalito un individuo in una discoteca del napoletano che lo stava filmando senza il suo permesso. Conte non può più aspettare che il Napoli lo ceda e riesca così ad accaparrarsi l’altro centravanti belga.

Osimhen perde la testa per il video "rubato" in discoteca: reagisce malissimo

Così, il neo ds Manna avrebbe formalizzato un’offerta al Chelsea di 25mln più 5 di bonus e si attende ora la risposta da Stamford Bridge. I Blues valutano Lukaku almeno 43 milioni, ma restare a fine mercato con un esubero del genere in rosa potrebbe essere un problema. Lukaku, intanto, così come Osimhen si allena, ma non prende parte alle partite della squadra di Enzo Maresca. Secondo il Mattino, Conte vorrebbe Lukaku già in panchina contro il Verona sabato, ma, visti tempi stretti, è difficile che l’operazione vada in porto in questo modo. Se l’affare non dovesse sbloccarsi, allora gli azzurri dirotterebbero le proprie risorse sull’attaccante del Benfica, David Neres.