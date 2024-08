Milan, "addio Bennacer": la cessione in extremis che può cambiare tutto il mercato

20 agosto 2024 a

Completati gli acquisti (almeno per il momento), il Milan deve obbligatoriamente sfoltire la rosa. Ballo Touré è a un passo dall’approdare in Francia al Saint-Etienne. La volontà è di liberarsi degli scarti il prima possibile così da tentare magari un affondo finale, considerando che per Ibrahimovic siamo “al sesto giorno su sette quando Dio creò il mondo”.

Un chiaro segnale dall’assenza, tra i convocati col Torino, di Kalulu, Pobega e Adli. Sul difensore l’accordo, ma il giocatore ha rifiutato perché non titolare in partenza nel progetto di Thiago Motta, con l’Atalanta sullo sfondo che ci prova. Per il centrocampista italiano si è mosso il Genoa, per il francese, oltre al Brentford, ci sono estimatori in Arabia Saudita come l’Al-Shabab.

Piste simili per Bennacer che, però, ha una clausola da 50 milioni. Al-Qadsiah e Al-Hilal sull’algerino, di cui ha parlato Furlani: “È molto forte, fa parte del progetto. Chissà cosa porterà il mercato, ma non spingiamo ad andare via chi fa parte del progetto”.

Con Nasti oramai alla Cremonese, l’obiettivo resta Manu Koné, ma solo in caso di addio di Bennacer secondo La Gazzetta dello Sport. Al Milan serve fortemente una diga a centrocampo e considerato che Loftus-Cheek non ha queste caratteristiche, Bennacer deve fare il doppio lavoro ma soffre terribilmente quando non si tratta di pulire i palloni e dettare i ritmi del gioco. Per questo l’algerino è sul mercato, con solo gli ultimi giorni di mercato che potranno dire di più sul suo futuro. Una volta smaltiti i giocatori in eccesso, allora si potrà valutare se affondare un ultimo colpo. Origi è fuori rosa e cerca intanto una sistemazione.