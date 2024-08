Leao, l'asso nella manica del Barcellona: come vogliono portarlo in Spagna

21 agosto 2024 a

L’allenatore Flick vuole Leao per il suo Barcellona e i catalani vogliono fare sul serio per il portoghese del Milan. Così dalla Spagna, secondo El Mundo Deportivo, è partita la caccia del club blaugrana al giocatore, con il bisogno di sistemare l’attacco. Ma i rossoneri al momento fanno muro e non sembrano intenzionati a privarsi del giocatore di maggiore qualità prima dell’inizio del campionato.

Secondo il quotidiano spagnolo, comunque, le condizioni per portare il portoghese ex Lille a Barcellona ci sono. E l'affare, se andasse in porto, avrebbe del clamoroso. Leao è legato al Milan fino al 2028 ed è valutato circa 100 milioni di euro, una cifra che i blaugrana in questo momento non possono investire. Dalla loro parte però hanno alcune contropartite tecniche molto interessanti che potrebbero far abbassare il prezzo del cartellino di tanto e rendere il trasferimento più semplice: Raphinha e Ferran Torres, che potrebbero essere titolari in diverse squadre d'Europa. Al Milan non è ancora arrivata la proposta concreta, ma c'è un fattore che potrebbe cambiare tutto e accelerare l'operazione.

Dall’altra parte, poi, c’è la presenza dell'agente del calciatore, Jorge Mendes, che potrebbe aiutare il Barcellona. Il manager portoghese, che segue anche Cristiano Ronaldo, ha portato a termine trattative difficilissime e anche questa volta è richiesto il suo aiuto per chiudere un colpo che avrebbe un impatto mediatico molto alto. L’alternativa a Leao si chiamerebbe Federico Chiesa, esubero della Juventus entrato già nei radar della Liga.