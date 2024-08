Leclerc fa una domanda a Verstappen nel retropodio: Max lo lascia a bocca aperta

27 agosto 2024 a

Non se lo aspettava neanche Charles Leclerc un gap di svantaggio così ampio al traguardo del passato GP d’Olanda, vinto domenica dalla McLaren di Lando Norris con 22”8 secondi al traguardo sulla Red Bull di Max Verstappen. La conferma definitiva che la vettura di Woking ne ha di più rispetto a quella della bevanda energetica, colpita a inizio stagione dall’addio di Newey e dallo scandalo Sexgate che ha minato l’ambiente sereno e festoso del 2023. Una volta che la gara è finita, quando Verstappen, Norris e Leclerc sono arrivati nella cooling room per dissetarsi, prima di salire sul podio di Zandvoort, è andato di scena il siparietto con al centro il monegasco e l’olandese.

Proprio Leclerc, infatti, ha chiesto a Verstappen con quanti secondi di ritardo è arrivata la sua Red Bull al traguardo rispetto alla McLaren di Norris. La risposta di Verstappen è stata fredda e secca: “Oltre 20 secondi”. Una risposta che ha lasciato spiazzato anche Leclerc, gioioso per la rimonta della sua Ferrari di domenica dal 6° posto al gradino più basso del podio. Leclerc aveva un'espressione sul volto che sembrava palesare una sensazione di sconforto. Troppo forte questa McLaren, per tutti, ora in grado di riaprire i giochi sia nel titolo Piloti sia in quello Costruttori. Nel primo Max ha 70 punti di vantaggio su Norris (295-225), nel secondo la Red Bull è sopra di soli 30 punti rispetto alla scuderia di Woking (434-404). Insomma, a nove GP dalla fine i giochi sono del tutto aperti.