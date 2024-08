Lautaro Martinez, dramma sfiorato: ecco come Augustina salva il figlio

28 agosto 2024 a

a

a

Rischiare di perdere il proprio piccolo per una manciata di secondi, in un tragico atto capitato per caso. Quello che poteva capitare ad Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, che ha salvato per miracolo il figlio Theo. È stata proprio la donna che ha conviso sul suo profilo Instagram un breve filmato catturato dalle telecamere di videosorveglianza del sistema che protegge l’appartamento di famiglia.

Nelle immagini si vede il piccolo, nato nell’agosto 2023, mentre corre verso uno specchio, nel guardaroba di famiglia. Specchio che non era fisso e per questo si stava inclinando proprio sopra il piccolo, prima di venire fermato con uno scatto da Augustina proprio mentre stava cadendo sul bimbo. Determinante si è dunque rivelata la signora Martinez, che ha bloccato lo specchio sul più bello e poi, una volta salvato, si è preso in braccio Theo sicuramente spaventato dall’accaduto.

Nel suo post su Instagram, Augustina ha condiviso il video e poi scritto semplici parole nella didascalia: “Theo mi fa venire un infarto”. Centinaia coloro che si sono complimentati con la donna per la lucidità dimostrata anche di fronte a una situazione potenzialmente drammatica. La modella e il compagno Lautaro Martinez si sono sposati nel 2023, lo stesso anno di nascita di Theo, loro secondogenito. La coppia ha pronunciato il sì a Milano lo scorso 12 maggio, a quasi un anno dalla nascita del secondogenito. La prima nata, invece, è la piccola Nina. Per seguire la carriera del capitano e attaccante dell’Inter, Agustina ha deciso di trasferirsi in Italia, dove i due vivono da anni.