"Lukaku è ufficiale?": la reazione di Conte in diretta dice tutto

29 agosto 2024

Antonio Conte è quasi incredulo. Nel corso della conferenza stampa che precede la sfida dei partenopei col Parma, il tecnico apprende in diretta della firma di Romelu Lukaku e la sua espressione dice tutto: "Per Lukaku io sto aspettando l'annuncio ufficiale (sorride ndr), prima di parlare di un giocatore, così come era successo in passato, dicevo solo una volta diventati ufficiali ne avrei cominciato a parlare", premette. Proprio in quei minuti c'è l'annuncio ufficiale da parte della società e quasi spaesato, Conte afferma: "Il presidente in questo momento non ho bisogno di sentirlo, quello che doveva essere sul tavolo sta lì da tanto tempo e ora aspettiamo che finisca il mercato e basta – ha detto -. Oggi mi devo concentrare sul campo e i calciatori. Ecco, ora ne possiamo parlare". Poi ha aggiunto: "Mi auguro di averlo a disposizione oggi, domani e dopodomani e che Romelu possa entrare subito in sintonia con la squadra, abbiamo due allenamenti e la rifinitura di sabato mattina – sottolinea Conte -. Se non ha nulla di particolare, verrà con noi".

Il tecnico salentino conosce benissimo Lukaku e spiega in breve perché preferisce sempre averlo con lui in squadra: "È sicuramente un centravanti atipico, di solito quelli con quel fisico per caratteristiche sono anche lenti, li puoi utilizzare come boa in campo e non hanno grande gamba – spiega -. E invece lui ha grande gamba, è un giocatore di football americano, potente e velocissimo, e unisce le due cose".