Leao e Theo Hernandez fuori: Fonseca, voci fuori controllo dallo spogliatoio Milan

L'indiscrezione è clamorosa e molto indicativa di quanto sta accadendo in questi giorni dentro il Milan. Il mister Paulo Fonseca, che questa sera all'Olimpico contro la Lazio si potrebbe già giocare una bella fetta del suo futuro in rossonero, sarebbe tentato di lasciare in panchina Rafa Leao e Theo Hernandez. Vale a dire, quelli che unanimemente vengono considerati insieme a Mike Maignan e al neo-arrivato Morata gli unici giocatori davvero di livello internazionale del Diavolo. Non solo: i due giocatori più amati dai tifosi, due giovani "senatori" di una squadra praticamente rifondata e ribaltata rispetto a quella che solo 2 anni fa, nel 2022, aveva vinto lo scudetto.

Leao e Theo sono stati tra i più deludenti (e nervosi) nel ko di Parma di una settimana fa, anche se decisivi nella triangolazione che ha portato poi al gol di Pulisic del momentaneo 1-1. Quando ingranano loro, come accadeva con Pioli, cambia l'inerzia del match. Evidetemente, però, Fonseca ha altri piani.

Il tecnico portoghese è rimasto sconcertato dall'atteggiamento della squadra in queste prime uscite ufficiali: troppo molle, troppo compassato, troppo disattento. Sia Theo che Leao sono apparsi in particolare ancora imballati, anche a causa dell'impegno all'ultimo Europeo.

Alla vigilia della Lazio, è stata provata in allenamento una squadra senza le due stelle e il sospetto è che non sia solo pretattica, ma un modo per "pungolare" la squadra e lanciare un messaggio chiaro a tutto lo spogliatoio. Lo aveva già fatto Pioli, e le cose non avevano funzionato granchè.