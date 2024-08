Il Milan riacciuffa la Lazio: esplode lo spogliatoio, il gesto di Theo e Leao contro Fonseca (in campo)

31 agosto 2024 a

Il Milan non convince nemmeno a Roma contro la Lazio. Il destino di Fonseca appare ormai segnato. I rossoneri partono bene trovano subito il vantaggio con Pavlovic che incorna di testa su calcio d’angolo nei primi minuti. Un gol che permette al Milan di controllare il primo tempo nonostante le assenze di big del calibro di Leao, fuori per scelta del tecnico portoghese. Nella ripresa però la Lazio ha una reazione d’orgoglio. E così in avvio di secondo tempo arriva il pareggio.

Al 62’ Rete di Castellanos. Dia serve Nuno Tavares che dalla sinistra alza la testa e serve in mezzo, Castellanos di piatto la mette in rete. E qualche istante dopo i biancocelesti raddoppiano. Al 66’ Rete di Dia. Uno due micidiale della Lazio, Nuno Tavares sfonda sulla sinistra, Dia anticipa Pavlovic e buca Maignan. Il Milan appare in ginocchio. Ma ecco che l’ingresso di Leao mette sul binario giusto il treno rossonero che rischia di deragliare. Al 72’ Rete di Leao. Pareggia subito il Milan con una giocata in velocità, Theo Hernandez per Abraham che controlla e serve Leao, il portoghese controlla si porta la palla sul destro e calcia in rete. La partita di fatto finisce qui. Un altro punto per il Milan dopo quello raccolto col Toro alla prima di campionato. Rossoneri fermi a quota 2. Le altre big, davanti, sono già in fuga. E Fonseca non è più al sicuro. La prova di questo stato di tensione arriva nel corso della ripresa. Durante il time out per rinfrescarsi, mentre tutti i giocatori ascoltano i consigli di Fonseca, Leao e Theo non partecipano alla "riunione". Tecnico sfiduciato sul campo dai senatori.