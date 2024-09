Christian Totti insultato per qualche chilo di troppo? La reazione dell'Olbia

04 settembre 2024 a

Christian Totti prima era conosciuto per essere il figlio della leggenda della Roma Francesco. Oggi, però, su di lui si è scatenato un (fastidioso) polverone mediatico. Il motivo? Il suo peso. Body-shaming, insomma. Il giovane calciatore è stato immortalato in alcune foto e video mentre calcava il campo da calcio dell'Olbia, squadra dove milita. E sui social si è scatenato l'odio contro il 19enne. "Capitan salsiccia" e "Diego Armando Merendona", sono solo alcuni dei sopranomi che odiatori e haters hanno affibbiato al giovane Christian.

Intanto, l'Olbia non nasconde il problema di peso del suo calciatore. Anzi, fornisce anche qualche dettaglio in più sulla sua forma fisica. "Quando è arrivato pesava di più di quello che pesa adesso, circa 88 kg", ha rivelato il direttore tecnico della squadra sarda Ninni Corda in un'intervista rilasciata a Sportitalia.

"Di costituzione tende a ingrassare, come il padre. Ha ottime qualità ed è molto in gamba. Ha qualche chilo sopra e la colpa di essere il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi, per questo viene trattato a pesci in faccia - ha spiegato Corda -. Lui pensa solo a fare il calciatore, si allena tutto il giorno e posso solo parlarne bene. Ci vorrà del tempo per vederlo nelle condizioni giuste, come è capitato ad altri calciatori di categorie importanti. Se diventerà forte? Non ha senso dirlo a 19 anni, sicuramente - ha poi concluso - lui è una cosa e il padre era un'altra". Come riporta Gallura Oggi, l'Olbia ha recentemente assunto un nutrizionista e uno psicologo.